La protesta anti Dad rovescia il paradigma docenti vs studenti

Soltanto Toscana, Valle d'Aosta e Abruzzo riaprono le superiori. In piazza alunni e professori, per un giorno a computer spenti. Il ministro: "La Dad non può più funzionare"

I computer spenti, a Roma e a Milano, come “chi, con la Dad, si sta spegnendo”. La distesa colorata di zaini per terra a Parma e a Rimini. Il preside di Bari che vuole fare lezione in un supermercato, perché l’ha visto pieno di studenti orfani delle aule. E la parola d’ordine generale informale che ricorre da Nord a Sud: “Fateci rientrare in sicurezza”. E’ quello che hanno detto oggi gli studenti medi delle Regioni che dovevano rientrare in presenza al 50 per cento il 7 gennaio, in base all’accordo governo-Regioni del 23 dicembre, e che invece dovranno aspettare chi una, chi due, chi tre settimane, a parte Toscana, Valle D’Aosta e Abruzzo.

