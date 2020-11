Pavia, Pisa, Trento. I collegi che non si fermano

Gli alunni del Ghislieri di Pavia hanno aderito all'iniziativa "Non fermiamo la cultura", la Scuola Sant'Anna di Pisa ha fornito agli ospedali i robot per la sanificazione. Goliardia e comunità al tempo del Covid

In questo periodo dell’anno, quella che viene chiamata “goliardia” avrebbe già dovuto essere nel pieno del suo svolgimento. I ragazzi più grandi avrebbero sottoposto le matricole alle sfide che segnano il rito di passaggio dalla vita da liceali a quella all’interno di un collegio. (Voci che si sono alimentate nel corso degli anni raccontano di studenti del primo anno messi su un aereo per Parigi di notte, per portare i croissant freschi ai colleghi il mattino dopo. Tutto rigorosamente in pigiama). Di fatto, un modo per creare una comunità anche tra e con i nuovi arrivati. Su Zoom sarebbe stato un po’ complicato. La vita all’interno di un collegio è appunto, una vita di comunità.

Pubblicità

Pubblicità