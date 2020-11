"La vittoria sul virus passa dalla scuola", dice l'ex rettore della Bicocca

Il fronte di chi invoca il ritorno alla didattica in presenza ha un nuovo adepto: Cristina Messa, già rettore dell’Università Bicocca di Milano e ordinario di Diagnostica per immagini e Radioterapia presso il dipartimento di Medicina dello stesso ateneo. “Per i ragazzi, la mancanza prolungata di contatto sociale ha effetti che adesso non vediamo – dice la professoressa Messa al Foglio – In Lombardia all’apprendimento a distanza si aggiunge la negazione di ogni spazio di socialità e incontro, con enormi conseguenze sociopsicologiche sulla fascia giovane della popolazione, per non parlare del deficit formativo in termini di acquisizione delle competenze.

Pubblicità

Pubblicità