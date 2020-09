I banchi degli imputati

Roma. La gestione dell’acquisto dei banchi per la riapertura “in sicurezza” delle scuole è un grande pasticcio. I banchi non arriveranno in tempo e qualche dirigente scolastico, per ovviare, ha iniziato a segare in due quelli vecchi. “Sapevamo che un paese che produce 200 mila banchi all’anno non può produrne 2 milioni e mezzo in un mese”, dice al Corriere la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani (Pd). In realtà questo lo diceva chi, a partire da questo giornale, avvertiva che quel...

