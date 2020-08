La scuola riparte in sicurezza (ma neanche)

Sono il custode del plesso scolastico Quintino Sella di Biella. Ho la casa nella scuola. Sono orgoglioso che una nostra docente sia ministro della Pubblica istruzione. Anche perché, secondo un sondaggio, risulta il 2° miglior ministro di quel dicastero (dal 1948 a oggi). Il 1° è Misasi. Con queste riflessioni il mio contributo è finito e faccio continuare l’articolo a quel pirla di Maurizio Milani.

Inizio. Grazie signor custode della Quintino Sella di Biella. Che bello non pagare affitto, luce, gas, telefono e acqua e prendere lo stipendio dallo stato. Ma il custode della scuola ci vuole. Altrimenti di notte i drogati saltano nell’edificio e spaccano fuori tutto. Specialmente il laboratorio di chimica che esplodendo può far collassare su se stessa la scuola. Voglio analizzare con più obiettività possibile le foto della ministra (su Instagram). Sarà difficile, essendo innamorato di lei dal primo giorno che l’ho vista in televisione. Prof.ssa Lucia ti amo; come devo dirtelo. L’ho scritto anche sul muro della Camera del Lavoro (Cgil). Sto facendo un corso serale per addetto alla pulizia dei vagoni della metro di Milano con reagenti non aggressivi per togliere le centinaia di scritte che di notte vengono fatte. Uno è quel disgraziato di mio nipote. Vive con me essendo mia sorella in galera per terrorismo (ecologico).

Ministro siete una donna bellissima, oltre a essere una delle più brave ad aver ricoperto tale incarico, siete di sicuro la più bella in assoluto. Sono e sarò sempre di lei innamorato. Firmato: Milani Maurizio, stand up comedian anni Ottanta-Novanta, sbattuto fuori dallo Zelig.