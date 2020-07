Arcuri e la nuova Gepi

Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri si occuperà anche dell’emergenza scolastica. E’ stato incaricato di organizzare e supprtare la riapertura delle scuole a settembre, occupandosi di tutto ciò che sarà necessario per garantire l’avvio ordinato dell’anno scolastico 2020-2021. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, con una sorta di excusatio non petita, si è affrettata a dire che la nomina di Arcuri è stata “fortemente voluta dal mio ministero”. Di fatto si tratta di un commissariamento, su uno degli aspetti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.