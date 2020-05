Investire subito sulla scuola perché l’Italia riparta. Dirlo non è retorica

In “Assassinio sul Nilo” Agatha Christie fa dire a Marie Van Schuyler, un’americana con il debole per i gioielli altrui, che “le regole sono fatte per essere infrante, io sono una specialista in questo campo”. Non me ne voglia Anna Maria Poggi, autrice di “Per un diverso Stato sociale. La parabola del diritto all’istruzione nel nostro Paese” (il Mulino, 2019), ché certamente questa non era la sua intenzione, ma la lettura del suo saggio lascia questa impressione di fondo: le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.