La settimana scorsa la Fondazione Agnelli ha pubblicato la sesta edizione di Eduscopio, articolato studio sulle scuole superiori italiane che “offre gratuitamente informazioni oggettive e comparabili sulla qualità dei percorsi di istruzione secondaria” ed è diventato ormai un “riferimento prezioso per gli studenti delle scuole medie e le loro famiglie”, come recita il comunicato stampa. Seguono dati significativi sui milioni di utenti che in questi anni hanno utilizzato lo strumento per scegliere in quali scuole iscrivere i propri figli. La...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.