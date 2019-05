A scuola di nevrastenia

La vicenda di Rosa Maria Dell’Aria, la professoressa di Palermo sospesa per quindici giorni per aver consentito ai suoi allievi di produrre un video in cui si paragonava Matteo Salvini al Duce e il governo Conte al Terzo Reich, si inscrive in un clima di esasperazione che rasenta la nevrastenia. E a tratti la ridicolaggine. La critica ovviamente legittima alle scelte del governo diventa una specie di lotta partigiana, in cui sembra ci si debba difendere da una imminente privazione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.