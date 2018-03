Le nostre eccellenze del Passato

Secondo la QS World University Rankings, classifica pubblicata ogni anno da Quacquarelli Symonds, l’Università La Sapienza di Roma è il miglior ateneo al mondo in Scienze dell’Antichità. La classifica mette anche al quinto posto il Politecnico di Milano per quanto riguarda il design e l’Università Bocconi al decimo per il business. Ieri il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha scritto su Twitter di essere “Orgoglioso come romano e come ex alunno” per il risultato della Sapienza, e lo siamo tutti, naturalmente,...

