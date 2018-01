"Sarò garante della proposta del Foglio sugli asili gratis", dice Nunzia De Girolamo

"Apprezzo e sottoscrivo la proposta avanzata da Il Foglio relativamente alla possibilità di prevedere la gratuità degli asili nido e dei servizi per l’infanzia". Anche la deputata di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, sostiene la campagna lanciata dal nostro giornale che propone un metodo sostenibile per aiutare i genitori che mandano i figli alla scuola materna. "A dire il vero, è una proposta sulla quale mi sono espressa già nei mesi scorsi, presentando anche un emendamento alla legge di bilancio, che andava proprio in tale direzione. Emendamento che la maggioranza ha respinto.’’

Dopo il ministro Beatrice Lorenzin e la deputata di Forza Italia Mara Carfagna, aumenta il numero di adesioni alla proposta fogliante. "L’Italia - continua Di Girolamo - è quartultima tra i 35 paesi sviluppati per percentuale di donne occupate. È questo un dato estremamente preoccupante, strettamente collegato alla proposta in questione. Tutto ciò perché le donne spesso, nel nostro paese, sono viste come assistenti familiari, ovvero si dedicano a quei tipi di lavori svolti tra le mura della propria abitazione, nonché alla cura dei propri figli. Quest’ultima diviene però, non una possibilità soggettiva, ma una costrizione con motivazioni di fondo che sono di natura strettamente economiche. Come può una donna, cercare e forse trovare un lavoro stabile se non ha le dovute risorse economiche per gli asili nel periodo compreso tra i 0 e 3 anni? Spesso la funzione degli asili nido viene sostituita dalle nonne, ma purtroppo non sempre questo è possibile. Sarebbe questa una svolta significativa per consentire alle donne un meno complicato e tortuoso ingresso nel mondo del lavoro. La situazione attuale cosa sta invece comportando in termini concreti? Il 50% delle donne italiane risultano essere inoccupate. Per questo – conclude Nunzia De Girolamo – mi farò garante affinché la proposta de Il Foglio sia centrale nel futuro programma di governo del centrodestra.’’