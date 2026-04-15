Le specie si adattano al caldo, ma solo entro una soglia

Arabidopsis thaliana è una piccola pianta annuale della famiglia delle brassicacee. Ai non addetti ai lavori può sembrare un soggetto modesto, ma per i biologi è preziosissima, perché cresce in fretta, attraversa rapidamente le generazioni e possiede una variabilità genetica studiata da anni con grande precisione. Per questo è diventata la specie giusta per affrontare una domanda cruciale: quanto rapidamente può rispondere una popolazione al cambiamento climatico, e dove si trova il punto in cui questa risposta non basta più?

Arabidopsis e lo hanno seminato in trenta località distribuite lungo climi molto diversi, dall’Europa occidentale fino al Mediterraneo, al Levante e al Nord America, lasciando poi che queste popolazioni crescessero all’aperto per anni. L’idea era semplice: partire ovunque dallo stesso patrimonio di diversità genetica, e osservare come ambienti diversi lo riplasmassero nel tempo. Un lavoro pubblicato su Science nel marzo 2026 è stato pensato proprio per dare a questa domanda una risposta sperimentale, non soltanto teorica. I ricercatori hanno preso lo stesso miscuglio iniziale nelle stesse proporzioni di 231 linee genetiche die lo hanno seminato in trenta località distribuite lungo climi molto diversi, dall’Europa occidentale fino al Mediterraneo, al Levante e al Nord America, lasciando poi che queste popolazioni crescessero all’aperto per anni. L’idea era semplice: partire ovunque dallo stesso patrimonio di diversità genetica, e osservare come ambienti diversi lo riplasmassero nel tempo.

In ogni località sono stati allestiti dodici contenitori sperimentali indipendenti, che funzionassero da replicati sperimentali. Tutti sono stati riempiti con suolo omogeneizzato, tutti sono stati dotati di sensori di temperatura e umidità, tutti sono stati lasciati all’aperto con intervento umano ridotto al minimo, senza irrigazione, concimazione o ripari artificiali, e tutti hanno ricevuto circa 15.000 semi dello stesso miscuglio fondatore. Questa procedura serviva a ridurre i confondenti, cioè quelle spiegazioni alternative che potrebbero falsare il significato del risultato. Se una popolazione cambia, dev’essere più difficile attribuire quel cambiamento a un punto di partenza diverso, a un trattamento diverso, o a una differenza introdotta dai ricercatori. In altre parole, gli autori hanno cercato di togliere di mezzo tutto ciò che potevano togliere, per lasciare parlare il più possibile la variabile che loro interessava: il clima.

Naturalmente questo non significa che tra una località e l’altra cambiasse solo il clima. In natura restano sempre altri fattori: dettagli del suolo, microrganismi, interazioni ecologiche locali, fattori casuali che si instaurano con il procedere del tempo. Ma proprio per questo conta il fatto che il segnale osservato sia stato ripetibile. Se dentro la stessa località i dodici contenitori tendono a cambiare nella stessa direzione, e se località con condizioni climatiche simili mostrano cambiamenti simili, allora diventa molto meno plausibile che tutto dipenda dal caso o da qualche dettaglio irrilevante. Ed è esattamente questo che gli autori hanno visto: spostamenti ripetibili delle frequenze dei diversi tipi iniziali nei climi simili e traiettorie divergenti nei climi contrastanti. Non stiamo quindi guardando una curiosa fluttuazione casuale, ma un effetto che si ripresenta quando le condizioni climatiche simili si ripresentano.

Fatte queste premesse, il risultato ottenuto è interessante. La selezione naturale operata dal clima può agire molto rapidamente. In pochi anni una popolazione vegetale può già cambiare in modo misurabile la propria composizione genetica. Questo, da solo, è un dato importante, perché mostra che l’adattamento non appartiene soltanto ai lunghi tempi dell’evoluzione raccontata nei manuali. Può diventare visibile anche su una scala temporale molto breve, compatibile con quella dei cambiamenti ambientali che stiamo vivendo oggi, quando riguarda la selezione della varietà già presente in una popolazione.

Ma la parte più interessante dello studio è un’altra, ed è anche quella che reca l’insegnamento più preoccupante. Nei contesti più caldi, la risposta della popolazione non continua indefinitamente. A un certo punto perde regolarità, diventa meno prevedibile, e proprio questi andamenti disordinati tendono a precedere l’estinzione locale delle popolazioni. Gli autori mostrano infatti che, negli ambienti più caldi, la prevedibilità delle traiettorie evolutive si associa alla sopravvivenza nel corso di cinque anni, mentre i cambiamenti erratici compaiono prima del collasso. Il significato biologico è molto forte: la selezione può inseguire il clima che cambia, ma solo entro un margine limitato e fino a certe soglie di pressione climatica. Quando la pressione diventa troppo intensa, o troppo rapida, la popolazione entra in una zona in cui l’adattamento non riesce più a mantenere il passo, e gli effetti sula popolazione diventano impredicibili concludendosi con l’estinzione.