Cosa bolliva nelle pentole preistoriche di tutta Europa? Lo studio

Una ricostruzione culinaria preistorica che parte dalle incrostazioni delle preparazioni alimentari rimaste sulle pareti interne di vasi ceramici provenienti dall'Europa settentrionale e orientale. Un'analisi microscopica e chimica dalla quale emerge una fotografia della cucina di migliaia di anni fa

Sullo stesso argomento: Come crolla il mito del digiuno intermittente

I risultati di un’analisi pubblicata su Plos one consentono di tentare una ricostruzione culinaria più concreta di quanto fosse possibile finora per l’Europa mesolitica e neolitica precoce. Lo studio prende in esame le croste carbonizzate rimaste aderenti alle pareti interne di vasi ceramici provenienti da numerosi siti dell’Europa settentrionale e orientale. Queste incrostazioni derivano direttamente dalle preparazioni alimentari e si formano quando zuppe, brodi o stufati evaporano lentamente durante la cottura. L’analisi microscopica e chimica consente di riconoscere minuscoli frammenti di piante e animali intrappolati nella matrice carbonizzata. Da queste tracce emerge una fotografia della cucina preistorica per cui si usavano le pentole. I residui rivelano una forte presenza di pesce d’acqua dolce associato a una grande varietà di ingredienti vegetali. Nei campioni compaiono semi di graminacee selvatiche come avena e orzo, semi di chenopodi, radici amidacee, tuberi, bulbi e diversi frutti spontanei. Alcune preparazioni contengono anche bacche, tra cui viburno, un frutto acidulo e astringente che diventa più gradevole dopo cottura prolungata. Le combinazioni indicano piatti articolati. Il pesce forniva la base proteica e lipidica del brodo, mentre semi e radici introducevano amidi e contribuivano ad addensare la preparazione. Le lunghe cotture in acqua favorivano l’estrazione di nutrienti da semi molto piccoli e da radici fibrose, trasformando ingredienti difficili in componenti energetici rilevanti. Tra gli ingredienti compaiono anche piante aromatiche. Alcune specie identificate appartengono a gruppi botanici ricchi di composti odorosi, come diverse Apiaceae o bulbi contenenti molecole solforate affini a quelle dell’aglio e della cipolla. Si tratta di aromi vegetali locali utilizzati per dare carattere ai brodi. La loro presenza indica che la preparazione dei piatti coinvolgeva anche preferenze sensoriali e scelte di gusto. La distribuzione degli ingredienti mostra inoltre variazioni regionali. Nei siti dell’area baltica compaiono spesso combinazioni di pesce e bacche acidule. In Danimarca i residui contengono più frequentemente radici e tuberi insieme a erbe aromatiche.

In alcune zone dell’Europa orientale compaiono con maggiore frequenza semi di graminacee, che suggeriscono preparazioni più dense, simili a porridge mescolati con pesce. Nella Russia nord-occidentale i residui includono più spesso piante verdi e foglie. Queste differenze riflettono sia la disponibilità delle risorse sia scelte culturali. In molti casi le piante identificate non coincidono con le specie più abbondanti nell’ambiente circostante. Le combinazioni ricorrenti indicano preferenze consolidate e ricette tramandate nel tempo. L’analisi delle pentole illumina una parte della cucina preistorica. Il resto era ben noto, perché nei siti archeologici compaiono grandi quantità di ossa di cervo, cinghiale e altri mammiferi, che documentano il consumo regolare di carne. La presenza limitata di carne nei residui ceramici indica una distribuzione delle tecniche di cottura: arrostitura sul fuoco, affumicatura o cottura su pietre calde per la carne; preparazioni liquide e miste nella pentola. Da questo quadro emerge una struttura culinaria articolata. Il fuoco aperto serviva alla preparazione delle carni arrosto. La pentola accoglieva brodi, stufati e preparazioni vegetali più elaborate. In queste ricette il pesce, le piante amidacee, le erbe aromatiche e i frutti spontanei venivano combinati in piatti complessi che integravano proteine, grassi e carboidrati. Alcune strutture gastronomiche che emergono da questi residui ricordano modelli presenti in diverse cucine europee. L’associazione tra pesce e componenti acidule è diffusa nelle tradizioni del Nord e del Baltico. Nella gastronomia scandinava il pesce viene spesso accompagnato da bacche acidule, come i mirtilli rossi, oppure da preparazioni fermentate che introducono una nota aspra. L’impiego preistorico di bacche come il viburno produceva probabilmente brodi di pesce con una componente fruttata e acidula di struttura simile. Preparazioni dense a base di cereali o semi mescolati con ingredienti animali compaiono ancora oggi in molte cucine dell’Europa orientale. Minestre e zuppe in cui cereali, radici e carne o pesce vengono cotti insieme costituiscono una struttura culinaria ricorrente nelle tradizioni slave e baltiche. L’uso di semi di graminacee selvatiche nelle pentole preistoriche suggerisce preparazioni costruite secondo lo stesso principio gastronomico: integrare semi amidacei e proteine animali in un piatto unico nutriente.

Un’altra continuità riguarda l’impiego di erbe spontanee aromatiche. In molte cucine rurali europee foglie, radici e fiori raccolti nei campi venivano aggiunti alle zuppe per arricchirne il sapore. L’uso di piante aromatiche locali nelle pentole mesolitiche indica una pratica culinaria già orientata alla modulazione del gusto. Le erbe introducevano note pungenti, fresche o leggermente amare che arricchivano il profilo sensoriale dei brodi. Le trasformazioni agricole, culturali e tecnologiche degli ultimi millenni hanno modificato profondamente ingredienti e tecniche. Alcune logiche culinarie mostrano tuttavia una persistenza notevole: combinare proteine animali con piante amidacee in preparazioni liquide, aromatizzare con erbe locali, bilanciare componenti grasse con elementi aciduli o amari. Questi schemi di composizione del piatto rappresentano strutture profonde della cucina europea. Le pentole preistoriche documentano quindi una pratica culinaria articolata già molti millenni prima della piena diffusione dell’agricoltura. Le tracce conservate nelle croste carbonizzate rivelano conoscenze botaniche precise, tecniche di trasformazione e combinazioni di ingredienti riconoscibili. Da queste testimonianze emerge una cucina costruita attraverso scelte culturali e sensibilità gastronomiche consolidate, con ampio uso di ingredienti vegetali, in primo luogo amidi e fibre diverse, e di aromi della stessa origine.