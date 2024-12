L'astrologo alla conferenza stampa sul cancro e il silenzio di ministero della Salute e Lilt

A una settimana dall'evento, non è arrivata nessuna risposta né dal dicastero di Schillaci né dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori. Mentre una nutrita schiera di scienziati, medici, ricercatori e giuristi si scagliano contro la politica sorda: “Inammissibile che questa ridicola baggianata trovi spazio in un contesto istituzionale”

Qualche giorno fa, chiedevo lumi circa la presenza di un astrologo a moderare l’ultima conferenza stampa della Lilt, lo scorso 5 dicembre a Roma presso una sala del ministero della Salute, organizzata “per la presentazione al ministro della Salute Orazio Schillaci dello stato dell’arte e le future prospettive della Lilt”.

Chiedevo in particolare se il ministro sapesse della cosa e se non ritenesse di spiegarci il senso dell’uso del suo ministero per un simile spettacolo; ma, soprattutto, mi attendevo qualche spiegazione dalla Lilt, magari una presa di distanza se non proprio l’ammissione di un errore (perché spero che non ci sia stata una precisa volontà nello sdoganare certi discorsi che abbiamo sentito).

Leggi anche: Cattivi scienziati Un astrologo al ministero della Salute per parlare di lotta contro il cancro Enrico Bucci

E’ passata una settimana dall’evento al ministero, e nessuno degli interpellati ha opposto altro che un assordante silenzio. Adesso, però, quel silenzio è rotto da una nutrita schiera di scienziati, medici, ricercatori, giuristi ed altre personalità che, per tramite dell’Associazione Luca Coscioni, rivolgono domande ed osservazioni se possibile ancora più incisive direttamente al ministro Schillaci.

Leggo dalla loro lettera: “Come si fa a contrastare efficacemente l’anti-scienza se questa viene addirittura celebrata dalla Lilt all’interno del Ministero di competenza? Cosa dice il Ministro? Dovremo assistere ancora allo spettacolo di qualcuno che presso le istituzioni propina ai nostri medici “robe” tipo astrologia, omeopatia, biodinamica?”

E ancora: “È inammissibile che questa ridicola baggianata trovi spazio in un contesto istituzionale, addirittura in una sala del Ministero della Salute, oltretutto nella sala intitolata al generale dei Carabinieri Cosimo Piccinno, compianto comandante dei Nas, paladino al fianco della scienza durante la vicenda Stamina di un decennio fa e pluripremiato per la sua azione a tutela della salute contro la ciarlataneria.”

Prevedibilmente, a me nessuno ha dato risposta; ma per fortuna la comunità cui pure io appartengo, quella famosa comunità scientifica tante volte evanescente e richiamata solo a parole, questa volta ha deciso per tramite di molti suoi autorevoli membri – voglio qui ricordare per inciso il prof. Michele De Luca, scienziato di caratura internazionale, ed il prof. Silvio Garattini, che certo non ha bisogno di presentazioni – di metterci la faccia e la voce.

La politica sarà ancora sorda? E la Lilt si degnerà di spiegarci cosa ci faceva un astrologo a moderare la sua conferenza stampa? Oppure un ente abbondantemente finanziato con denari pubblici è immune dalle richieste di spiegazioni dei cittadini e dei medici, dei ricercatori e dei giuristi che hanno dubbi in merito alla presenza di un astrologo al ministero della Salute?