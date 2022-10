La scienza fa paura, ma solo perché non riusciamo a capirla fino in fondo

Un libro pieno di dubbi e di domande quello che Enrico Pedemonte, giornalista da decenni impegnato su temi scientifici e lui stesso fisico di formazione, ha pubblicato per Treccani. “Paura della scienza” è il titolo e l’autore cerca di spiegarne le cause con dovizia di casi, ricostruzioni storiche e domande sul futuro. Senza alcun dogmatismo, ma cercando di capire. Forse ha ragione Shtulman, docente Psicologia cognitiva, citato nel volume, quando afferma che la complessità della scienza e il suo livello di difficile comprensione sono arrivati a un punto tale per cui l’uomo medio non possiede più gli strumenti per comprendere e quindi regredisce inevitabilmente verso certezze che rafforzino la sua visione del mondo. Anche se contrastano con l’evidenza scientifica. Certo questo non spiega perché negli Stati Uniti ci siano decine di milioni di persone che sono convinte che la Bibbia vada presa alla lettera, che la Terra abbia solo qualche migliaio di anni e che la vita sia ripartito da zero dalle specie stipate da Noè in un battello di 150 metri. Fa ridere, ma mica tanto visto che questi signori muovono centinaia di milioni di dollari di donazioni, influiscano sugli elettori e censurano i programmi scolastici degli Stati Uniti d’America.

