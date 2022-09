La Nasa vuole scoprire i segreti della formazione stellare con TigerIss 

Utilizzando una famosa locuzione, Carl Sagan disse in più occasione che siamo fatti di polvere di stelle. Gli atomi che compongono le sostanze chimiche dei nostri corpi non hanno infatti avuto origine sulla Terra; si sono formati invece nello spazio profondo. In particolare, il big bang ha creato idrogeno, elio e un po' di litio, ma gli atomi più pesanti, quelli essenziali per la vita, hanno origine in processi connessi al modo in cui funzionano le stelle. Tutte le stelle, infatti, esistono in funzione di un delicato equilibrio: hanno bisogno di emettere abbastanza energia per contrastare la propria gravità. Quell'energia viene dalla fusione nucleare di elementi chimici leggeri, come l’idrogeno e l’elio, per crearne di più pesanti, inclusi carbonio, azoto e ossigeno, che sono fondamentali per costituzione della materia vivente per come la conosciamo.

