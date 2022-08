Mucche, letame e azoto: il tetris dell'Olanda che vuole ridurre gli allevamenti 

Il governo dei Paesi Bassi ha deciso di dare un taglio agli animali da pascolo per proteggere l'ambiente: il 30 per cento in meno entro il 2030. La scommessa è la carne sintetica

Ci sono troppi bovini nei Paesi Bassi. Dunque, gli olandesi che sono eccellenti (e sostenibili) agricoltori, nonché allevatori, hanno deciso di dare un taglio agli animali di allevamento – circa il 30 per cento. Perché? Per ridurre le emissioni di ossidi di azoto e ammoniaca che gli animali emettono. Perché i bovini emettono questi gas? Perché mangiano alimenti ricchi di azoto e siccome nel loro apparato digerente vivono in simbiosi batteri chiamati metanogeni, si sviluppano questi gas (non solo nei bovini, anche nelle termiti). Che in parte possono contribuire al cambiamento climatico e interferire sulla biodiversità di alcuni ecosistemi. Quindi, soluzione? Meno bovini meno azoto o viceversa. Bene, tuttavia tutto ruota sull’azoto, una risorsa fondamentale ma pure un problema. Domanda: se evitassimo di concimare? A parte che senza azoto la pianta non cresce, quindi non potremmo divertirci a guardare Masterchef. Concimare si deve: la pianta va nutrita.