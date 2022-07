Sete di bollicine. Tra acqua frizzante, medicina e cambiamento climatico

Due allarmi sull’anidride carbonica in contemporanea vengono a intasare un’agenda mondiale già apocalittica per pandemia, guerra, carestia, siccità, perfino cavallette. Il primo è molto grave: c’è nel mondo troppa anidride carbonica! Ma anche il secondo è molto grave: non si trova più anidride carbonica! Ci sarebbe peraltro anche un terzo avvertimento: in realtà, l’anidride carbonica non esiste proprio!

Cominciamo a mettere ordine, con lo spiegare che quest’ultima è pignoleria da scienziati. L’avete letta l’Utopia di Tommaso Moro? Nel libro che lanciò il termine, di quell’isola che ospitava una società ideale riferiva Raffaele Itlodeo, spiegando che la governava il principe Ademo dalla capitale Amauroto che era attraversata dal fiume Anidro. Moro è una singolare figura di santo e martire che fu al contempo non solo un raffinato intellettuale e un politico, ma anche un gran burlone. Traducendo dal greco: a Raffaele Raccontabugie fa descrivere la società ideale dell’isola Innessunluogo governata dal principe Senzapopolo dalla capitale Cittànascosta attraversata dal fiume Senzacqua! E anidride, appunto, in chimica è un composto organico “senza acqua”, o più precisamente senza la componente idrogeno (H) dell’acqua (H2O), mentre c’è l’ossigeno (O) col carbonio (C) nel gruppo funzionale -CO-O-CO-.

