Sulle cure domiciliari aveva ragione Speranza e torto il Tar

No, il ministro della Salute Roberto Speranza non ha “impedito ai medici di curare i malati”, come titolava in prima pagina la Verità dopo la bocciatura da parte del Tar delle linee guida sulle terapie domiciliari per i pazienti Covid. Quella circolare del ministero della Salute, come scrivevamo sul Foglio del 19 gennaio, non limitava in alcun modo la libertà prescrittiva dei medici. A stabilirlo ora è la sentenza del Consiglio di Stato che ribalta la pronuncia del Tar Lazio e chiude definitivamente una storia giudiziaria nata quasi un anno fa.

