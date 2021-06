L'eclissi solare del 10 giugno 2021 in diretta

L'eclissi anulare (sarà visibile un sottile anello di luce) si potrà vedere solo dalle regioni del nord Italia. Ma per tutti gli altri ci sono le dirette del Virtual Telescope Project e della Nasa

Oggi, 10 giugno 2021, la Luna si frapporrà tra la Terra e il Sole. Si verificherà un’eclissi anulare, con la Luna che copre solo parzialmente il disco solare, senza bloccare tutta la luce proveniente dalla stella rendendo visibile un sottile anello di luce. In Italia, nuvole permettendo, si potrà vedere solo nelle regioni del nord (lungo la costa tirrenica il fenomeno sarà visibile da Grosseto in su, mentre sull’adriatica da Ancona in su). L'eclissi sarà visibile soprattutto nell’Artico, ma anche da Stati Uniti, Canada e Russia.

In ogni caso si potrà seguire la diretta streaming del Virtual Telescope Project e della Nasa