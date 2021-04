Così i dubbi di Ema su AstraZeneca mettono a rischio la campagna vaccinale 

Il Comitato per la sicurezza di Ema (Prac) sta continuando la sua valutazione dei casi segnalati di coaguli di sangue, inclusi alcuni molto rari con caratteristiche insolite come un basso numero di piastrine, nelle persone vaccinate con il vaccino Covid-19 AstraZeneca. I risultati confluiranno in un aggiornamento delle raccomandazioni che il Prac dovrebbe rendere noto mercoledì o al più tardi venerdì, in occasione della riunione plenaria in corso fino al 9 aprile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni