Lo spettacolare video dell'arrivo di Perseverance su Marte

Dura poco più di tre minuti e le immagini sono riprese da più telecamere situate in differenti posizioni. E ci sono anche alcuni secondi di audio: si può sentire il vento che soffia su un altro pianeta

Lunedì 22 febbraio la Nasa ha diffuso un video ad alta definizione dell’arrivo del suo rover Perseverance su Marte, avvenuto lo scorso 18 febbraio, e alcuni secondi di registrazione audio dell’ambiente in cui si trova ora il rover. È la prima volta che abbiamo un video del genere. Dura poco più di tre minuti, le immagini sono riprese da più telecamere situate in differenti posizioni: una mostra il dispiegamento del paracadute supersonico, un'altra – sotto la sonda – il suolo di Marte che si avvicina e altre due il rover che tocca terra, appeso a tre cavi. Nonostante qualche inconveniente nelle riprese dovuto alle forti sollecitazioni durante l’atterraggio sul pianeta, le videocamere hanno permesso di ottenere video con una definizione senza precedenti del suolo marziano, mentre veniva sorvolato da Perseverance alla ricerca del punto giusto in cui atterrare.

Perseverance ha anche un microfono che non è riuscito a registrare l'arrivo sul pianeta rosso ma ha registrato alcuni secondi di rumori ambientali. Anche in questo caso si tratta di una prima volta nella storia: prima d'ora nessuno sulla Terra aveva mai ascoltato il vento che soffia su un altro pianeta. I tecnici hanno isolato il suono del vento, escludendo il rumore di fondo che produce Perseverance. Qui sotto l'audio originale con anche la "voce" del rover

I responsabili della missione spaziale hanno realizzato anche una fotografia panoramica ad alta definizione della zona di Jezero, il cratere dove si trova Perseverance, unendo sei singole immagini inviate sulla Terra dal rover.