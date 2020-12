Il giornalista complottista e la dottoressa Gismondo. Ecco l'intervista "che non esiste"

"Eh no, io non ho fatto alcuna intervista. Il giornalista Billy Six ha fatto riferimento al convegno e mi ha chiesto delle spiegazioni via mail", dice la virologa dell'ospdelae Sacco di Milano

Maria Rita Gismondo, virologa dell’ospedale Sacco di Milano, il 4 luglio scorso ha partecipato a un convegno sul coronavirus organizzato dal partito di ultradestra Afd al Bundestag tedesco. A margine dell'incontro è stata intervistata da Billy Six, giornalista noto per aver diffuso teorie complottiste e negazioniste sul Covid. C'è ancora tutto in rete: sia la video intervista, caricata su YouTube, sia l'articolo di Compact, rivista di estrema destra che dal 2015 si presenta come voce del partito populista Alternativa per la Germania (AfD) e del movimento islamofobo Pegida.

