Virus e previsioni

Noi non siamo in grado di sapere o di prevedere certe cose riguardo al virus, nemmeno con la nostra migliore scienza. In realtà, proprio in ragione di quella, possiamo affermare che non è possibile fare un certo tipo di previsioni, e che chi le fa sta facendo solo una scommessa. Ma quali previsioni? Per cominciare, non è possibile prevedere quale sia la probabilità che in un arco di tempo predeterminato, all’interno della popolazione di miliardi di sequenze di Sars-CoV-2...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.