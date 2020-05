Per prendersi cura dell’ambiente non servono sensi di colpa

So che non si possono chiedere sforzi eccessivi a nessuno. Lo smart effort è già stato consumato. Ma il sacrificio della terra matria no, quello attende. Sono morti uomini e donne, nella pandemia, ma il riscatto della natura ostile ha fatto Corona (virus) alla decrescita felice di due mesi e mezzo, e spicci. Delfini, pinguini, anatre in farmacia, orsacchiotti, uccellini garruli, ripopolamenti, acque chiare fresche e dolci che sembra Petrarca, lagune risorte, mari incontaminati, boschi rigogliosi, smog dissolto, picchi himalayani...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.