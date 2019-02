Sui social le dimensioni (degli uragani) non contano

Dopo aver cambiato il nostro modo di comunicare nella routine quotidiana, i social media stanno rimodellando anche il modo in cui affrontiamo i disastri naturali, come i tornado e le alluvioni. Un segnale di svolta, tra tutti, è stato il terremoto di Haiti del 2010, quando per la prima volta gran parte di ciò che le persone in tutto il mondo apprendevano nelle ore successive al sisma, proveniva non più dai media tradizionali, ma dai resoconti postati online dai testimoni....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.