La sonda InSight atterra su Marte. Segui la diretta

La diretta inizierà alle ore 20 quando la Nasa comincerà a trasmettere su YouTube, con un video a 360°, le immagini dell'avvicinamento e dell'atterraggio della sonda InSight su Marte. Ma i rischi di rovinare i sette anni e i sette mesi di viaggio che sono alla base del progetto sono altissimi. Tutto, per uno strano gioco del destino, si giocherà in sette minuti: la fase critica inizierà alle 20,47 ora italiana e i segnali dalla sonda che confermano che l'atterraggio è avvenuto dovrebbero essere ricevuti tra le 20,53 e le 21. L'obiettivo di InSight è di portare sul Pianeta Rosso un rover che ne studierà la geologia e ne analizzerà i terremoti. Una scavatrice meccanica perforerà fino a 5 metri in profondità e misurerà la temperatura interna e ogni minimo movimento. La sonda esplorerà le profondità del pianeta per capire come si sono formati i pianeti rocciosi, incluse la Terra e la sua Luna. È la prima missione di questo tipo.