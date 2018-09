Plutone, o della libertà

Abbiamo parlato molte volte su queste colonne, con rispetto e affetto, di Plutone. Il pianeta più piccolo del Sistema solare che alcuni scienziati volevano espellere dal novero di quelli che contano e che fu declassato, nel 2006, a “pianeta nano”, relegato a primo dei “corpi plutoniani”. Finalmente, battaglia quasi vinta. La rivista Icarus dà conto di una ricerca guidata da Philip Metzger dello Space Institute secondo cui, in base a due secoli di letteratura scientifica, non esistono i presupposti per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.