Abbiamo scelto alcune delle foto più belle della Superluna, che ieri notte è stata visibile in molti paesi. La Superluna, lo spiegava bene Paolo Galati nel Foglio, si verifica quando la luna piena si trova in prossimità del Perigeo: in questo caso la luna ci appare un po’ più grande ma soprattutto più brillante del solito di circa il 30 per cento.