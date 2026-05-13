Hantavirus, tutti negativi i test in Italia. L'Ecdc rassicura: "Virus invariato". Schillaci: "Rischio basso"

Quattro casi sospetti, quattro negativi. Il ministero della Salute ha comunicato che gli accertamenti virologici sui soggetti posti in isolamento in Italia per possibile esposizione all'Hantavirus hanno dato esito negativo. Tra questi un turista britannico di circa sessant'anni, rintracciato e messo in quarantena all'ospedale Sacco di Milano perché si trovava sul volo Sant'Elena-Johannesburg del 25 aprile – lo stesso su cui viaggiava la donna poi morta a Johannesburg per Hantavirus – e il suo accompagnatore in Italia. Negativi anche i test, analizzati allo Spallanzani, su una turista ricoverata a Messina per polmonite, proveniente da una zona endemica dell'Argentina. E poi c'è Federico Amaretti, venticinque anni, marittimo di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria: si trovava sul volo Klm su cui era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. È in isolamento a casa dei genitori, i campioni biologici sono stati inviati allo Spallanzani. Al Tg1 ha detto di stare bene, senza sintomi. Negativo anche lui.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha dichiarato alla Camera che il rischio per la popolazione generale resta molto basso, confermato dalle autorità sanitarie internazionali. "Il Piano pandemico 2025-2029 approvato ad aprile dalla Conferenza stato-regioni funziona e lo sta dimostrando in questi giorni: a differenza del precedente permette risposte calibrate per scenari diversi" e in occasione dell'ultima emergenza Hantavirus "le reti previste dal Piano si sono attivate in modo coordinato, non è stato un esercizio teorico ma una risposta concreta, tempestiva e proporzionata", ha detto Schillaci in risposta al question time alla Camera. "Gli Hantavirus", ha aggiunto il ministro, "sono virus conosciuti da decenni, il loro serbatoio principale sono i roditori, la trasmissione interumana esiste, ma è molto rara e documentata per il ceppo Andes, in contesti di contatto stretto e prolungato. I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere. Non è il Covid".

Al 12 maggio, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Ecdc, il bilancio della nave MV Hondius conta dieci casi totali — otto confermati, due probabili — e tre decessi. L'ipotesi più accreditata è un'esposizione iniziale zoonotica in Argentina, dove il virus Andes è endemico in alcune regioni. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha chiarito che non ci sono motivi per ritenere che il virus sia mutato: si comporta come di consueto. Lo ha confermato l'epidemiologo Andreas Hoefer in un briefing alla stampa. Il virus Andes è l'unico della famiglia degli hantavirus che si trasmette da persona a persona, ma la trasmissione interumana resta rara e documentata solo in contesti di contatto stretto e prolungato — come appunto una nave.

Il cluster principale resta la nave da crociera antartica MV Hondius, partita da Ushuaia e approdata a Tenerife dopo settimane in mare aperto. A un mese dal primo decesso a bordo, il bilancio conta diversi casi confermati. Centoventidue passeggeri sono sbarcati alle Canarie con una borsa bianca e i vestiti addosso, lasciando i bagagli sulla nave. La Hondius è ora in navigazione verso Rotterdam: ci vorrà ancora una settimana. A bordo, con il comandante polacco Jan Dobrogowski, sono rimasti venticinque membri dell'equipaggio di varie nazionalità. Arrivati in Olanda, tutti affronteranno una quarantena di circa sei settimane in strutture messe a disposizione dalle autorità sanitarie olandesi. La disinfestazione e pulizia della nave è ancora in fase di negoziazione tra la compagnia, Oceanwide Expeditions, e le autorità portuali di Rotterdam.