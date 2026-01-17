editoriali
Annunci ambiziosi, testo vuoto, direzione incerta. La svolta che manca sulla sanità
Nel ddl delega approvato dal Cdm c'è un articolo che impone la neutralità finanziaria dei decreti attuativi, salvo nuovi stanziamenti parlamentari. Una riforma di questa portata difficilmente può essere realizzata senza un incremento stabile del Fondo sanitario nazionale e senza investimenti sul personale
Il Consiglio dei ministri ha approvato nei giorni scorsi un ddl delega che punta a ridisegnare il Ssn intervenendo anche sull’organizzazione dell’assistenza territoriale e ospedaliera. Un intervento ambizioso, che prova a mettere ordine in un sistema segnato da frammentazioni, disuguaglianze e carenze strutturali ormai croniche. Il baricentro del testo è chiaramente orientato all’ospedale, segno di quanto la lezione impartita dal Covid non sia stata ancora pienamente metabolizzata. Accanto agli ospedali di base e di primo e secondo livello, nascono gli ospedali di terzo livello, strutture di eccellenza a bacino nazionale o sovranazionale, finanziate con risorse dedicate sulla base di criteri stringenti di qualità, volumi, mobilità e ricerca. Vengono introdotti anche gli ospedali elettivi, privi di Pronto soccorso, chiamati a operare in rete con l’emergenza-urgenza.
La delega affronta inoltre appropriatezza dei ricoveri, buone pratiche cliniche, assistenza a fragilità e non autosufficienza, cure palliative, integrazione socio-sanitaria, salute mentale, digitalizzazione e riordino della medicina generale. Un disegno organico, almeno nelle intenzioni, ma che sembra fermarsi appena alla superficie quando affronta il tema centrale della medicina territoriale. E poi, la criticità principale: l’articolo 3 che impone la neutralità finanziaria dei decreti attuativi, salvo nuovi stanziamenti parlamentari. Una riforma di questa portata, però, difficilmente può essere realizzata senza un incremento stabile del Fondo sanitario nazionale e senza investimenti sul personale. Oggi oltre il 40 per cento del Fondo è assorbito dalla spesa ospedaliera, mentre il territorio resta strutturalmente sottodimensionato: il rischio concreto è una riorganizzazione di facciata che rafforza ciò che è già più forte. La riforma del Ssn è necessaria. Ma senza risorse certe, priorità chiare e tempi realistici, il rischio è che resti l’ennesimo annuncio ambizioso, incapace di incidere davvero sulle disuguaglianze e sull’accesso alle cure.
Cattivi scienziati
Quando si piega il linguaggio della sanità a una logica di schieramento. Il caso del Veneto
La mozione presentata in Consiglio regionale da Szumski e Lovat richiede l’istituzione di laboratori dedicati al riconoscimento del danno da vaccino. Ma si basa sull'idea di una presunta emergenza strutturale spostando il baricentro dalla valutazione clinica caso per caso a una costruzione politica del problema
Il caso
Una svista nel Milleproroghe vieta ai medici di 72 anni di lavorare in ospedale
Editoriali
Diminuire il Fondo per i farmaci innovativi indebolisce salute e ricerca
Per coprire i 140 milioni di euro annui necessari per gli acquisti diretti di farmaci, il governo ha deciso di ridurre in modo strutturale il Fondo, che scenderà da 1,3 miliardi a 1,16 miliardi di euro. Ma tagliarlo significa mandare un segnale chiaro: quando i conti non tornano, l’innovazione è la prima a essere sacrificata