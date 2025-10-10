"Ecco perché non ho firmato lo studio ROME sull'oncologia di precisione", ci scrive l'oncologo Cognetti

L'ex presidente racconta come mai ha tolto il suo nome dall'articolo apparso su Nature Medicine. "Ho partecipato allo studio inserendo un numero consistente di pazienti, ma ho ritirato il mio nominativo dall'articolo. Troppe carenze su dati, metodo e statistiche", spiega

Ci scrive il professor Francesco Cognetti, già direttore del Dipartimento di oncologia medica dell’Irccs oncologico Istituto Regina Elena di Roma, presidente dell'associazione italiana di oncologia medica e professore di Oncologia medica presso l’Università “La Sapienza”

Gentile Direttore,

ho letto su Il Foglio del 30/09/2025 l’articolo dal titolo: “La svolta dello studio di ROME nella medicina di precisione in oncologia” di Enrico Bucci che descrive in modo molto dettagliato i risultati di uno studio italiano, appena pubblicato su Nature Medicine sul trattamento di pazienti, con tumori solidi metastatici molto avanzati e già ampiamente pretrattati, in base al loro profilo molecolare. Secondo l’autore dell’articolo il lavoro “ha migliorato gli esiti clinici” dei pazienti, che hanno ricevuto il trattamento sperimentale rispetto alle terapie convenzionali e rappresenta “un passo decisivo verso una medicina personalizzata davvero efficace ed applicabile”. Chi le scrive ha attivamente partecipato allo studio inserendo un numero consistente di pazienti e ritenendo che lo studio potesse creare l’opportunità di valutare con grande rigore scientifico la validità o meno di questo approccio. Al momento dell’esame del manoscritto, riportante i risultati finali dello studio ed avendo valutato che esistevano molte carenze sui dati complessivamente riportati, sulle descrizione delle caratteristiche dei pazienti, sul loro bilanciamento per fattori prognostici e predittivi nei due bracci, sulla metodologia di presentazione dei risultati, in rapporto alla tipologia dello studio, sulle analisi statistiche delle differenze ottenute e sulla valutazione di alcuni obiettivi e/o parametri non coincidenti con il disegno scelto per lo studio stesso, ho ritenuto di non poter derogare dai miei principi scientifici e dalla mia etica professionale, dovendo perciò evitare di fare insorgere false aspettative in una popolazione di pazienti particolarmente sfortunati e con prognosi molto infausta. Ho ritirato quindi il mio nominativo quale coautore dell’articolo. Ho anche inviato all’Editore della rivista una nota molto circostanziata sui difetti e le carenze dello studio, sull’enorme divario tra i deboli ed incerti risultati riportati e le conclusioni eccessivamente favorevoli e positive tratte dagli estensori del manoscritto. Nel complesso la differenza di risposte obiettive ottenute tra il trattamento molecolare rispetto a quello standard è stata pari a +15 risposte nel braccio sperimentale, numero che corrisponde allo 0,84% dei 1794 pazienti sottoposti ai test genomici. Inoltre esiste una differenza tra le risposte obiettive riportate nel testo inviato alla Rivista e quelle della successiva pubblicazione: in particolare pur lasciando invariato il numero complessivo dei pazienti randomizzati e già valutati, appaiono in questa ultima edizione del lavoro, come responder due pazienti in più nel braccio sperimentale ed uno nel braccio del trattamento standard e queste modifiche hanno reso significativa una differenza che prima non lo era. Questo fatto rivela una condizione di estrema fragilità dell’analisi, negando quindi ogni robustezza statistica al risultato ottenuto.

Per quel che riguarda l’analisi dello studio ed in particolare quella sugli end point secondari bisogna fare riferimento alla tipologia dello studio che è un studio di Fase II e non di Fase III e pur in presenza di risultati interessanti in alcuni sottogruppi di pazienti con determinate alterazioni molecolari, non è possibile trarre conclusioni definitive ma si deve di necessità rimandare ogni certezza a futuri studi confermatori disegnati specificatamente a questo scopo. Spiace poi dover prendere atto che l’autore dell’articolo pubblicato sul giornale da Lei diretto, che pure è estensore di pregevoli pezzi sull’integrità della scienza, questa volta si è fatto prendere la mano da un entusiasmo non fondato su basi solide, affermando che una volta dimostrato che “tale approccio funziona ora la medicina di precisione deve essere resa accessibile a tutti i pazienti”. Bucci evidentemente non è a conoscenza che attualmente in Italia tutti gli ammalati attendono circa due anni dopo l’approvazione dell’Agenzia Europea Ema, per poter avere accesso ai nuovi farmaci di sicura e comprovata efficacia anche spesso dotati di effetti decisivi sul decorso della malattia di cui sono affetti.

La ringrazio molto per l’attenzione