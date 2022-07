Aumentano i ricoveri per Covid, ma cala l'Rt

I dati del contagio sono abbastanza stabili rispetto alla settimana precedente. La maggior parte degli indicatori è lieve crescita, compresa l'indicenza. Diminuisce l'indice di trasmissibilità

L'ultimo report dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento del virus fotografa una situazione abbastanza stabile rispetto alla settimana scorsa. I dati a livello generale sono in lieve aumento. L’incidenza settimanale del virus sale a 1.158 positivi su 100.000 abitanti, rispetto ai 1.071 della settimana passata. Anche l’occupazione giornaliera delle terapie intensive è maggiore e arriva al 3,9 per cento (contro il 3,5 per cento del 7 luglio). Allo stesso modo sale di più di due punti percentuali l’occupazione su scala nazionale di aree mediche: dal 13,3 per cento al 15,8.

Tutte le regioni, inoltre, sono classificate a rischio moderato (13) o alto (8). Nessuna a livello basso. L’unico dato in calo è l’indice Rt medio – ovvero il numero medio di persone in grado di contagiare un’altra persona in un dato periodo di tempo –, che è 1,34, in diminuzione, ma comunque oltre la soglia per la quale la trasmissione si considera epidemica.