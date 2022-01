Boris Johnson tira dritto sull'obbligo vaccinale per i sanitari

In Inghilterra a partire dal prossimo 1 aprile entrerà in vigore l’obbligo di vaccinazione contro il Covid per il personale sanitario. Il provvedimento, simile a quello adottato ad aprile dello scorso anno dall’Italia, è stato però oggetto di forti discussioni nelle ultime settimane. In caso di mancato adempimento, il personale che non potrà essere destinato ad altre mansioni sarà rimandato a casa: un elemento di criticità che si andrebbe a sommare all’elevato numero di operatori sanitari in quarantena perché contagiati da Omicron. Proprio per questo, da più parti, si sono sollevate pressanti richieste per un rinvio dell’entrata in vigore della misura al fine di scongiurare un potenziale rischio di carenze di personale negli ospedali. A paventare il pericolo non sono stati solo i politici, ma anche rappresentanti del servizio sanitario.

