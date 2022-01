La saggezza è giovane. Gli under 30 si vaccinano di più

Il sottosegretario alla Salute: "L'obbligo per gli over 50 non è stato frutto di compromessi politici. Così si mette in sicurezza la fascia più a rischio. In terapia intensiva 3 su 4 non sono vaccinati e hanno mediamente 10-12 anni in meno di chi è coperto. La situazione degli ospedali è sotto controllo"