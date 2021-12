Ecco cosa si potrà fare a Capodanno

Con l'entrata in vigore del nuovo decreto saranno vietate le feste di piazza e chiuse le discoteche. Mentre non ci sono limiti ai ritrovi in famiglia

Questo secondo Capodanno in pandemia ha dei divieti meno stringenti rispetto a quelli dello scorso anno. Anche se a causa dell'avanzata della variante Omicron bisognerà fare attenzione, quest'anno ci sarà una maggiore libertà di spostamento. Ecco cosa si potrà fare e cosa no.

Capodanno, ok alle feste in casa (ma è consigliato il distanziamento)

Le feste in casa sono consentite, senza nessun limite per il numero di ospiti. Il governo naturalmente suggerisce prudenza: è fortemente consigliato di rispettare il distanziamento e l'utilizzo delle mascherine. Già in occasione del Natale c'è stata una vera e propria chiamata al tampone, perché le famiglie si radunassero con maggiore tranquillità. È probabile che accadrà la stessa cosa per le feste di fine anno.

Anche gli spostamenti saranno liberi, non sono stati introdotti nel Decreto festività condizioni particolari, se non quella di indossare la mascherina Ffp2 per salire sui mezzi pubblici. Nelle zone bianche e gialle sarà quindi possibile muoversi per tutta la notte, senza limiti di orario. Le circostanze potrebbero cambiare nel caso qualche territorio entrasse in zona arancione – ipotesi che non si verificherà da qui ai prossimi giorni – perché in questa situazione per gli spostamenti, all'infuori delle motivazioni dettate da problemi di salute, motivi di lavoro o necessità, sarà necessario avere il Green pass.

Come funzionerà con il super green pass

La notte di San Silvestro la si potrà passare anche al ristorante, ma sarà possibile sedersi solo se in possesso di un Super Green pass; lo stesso vale per chi vorrà fermarsi al bancone del bar per un caffè.

Le misure più restrittive riguardano gli eventi in piazza, che con il nuovo decreto del governo sono stati vietati. In realtà nella gran parte delle città italiane (da Roma a Milano a Bologna) i concertoni erano già stati cancellati dalle varie amministrazioni, preoccupate proprio dall'avanzata di Omicron. Anche a Bari, l'unica città in cui l'evento di piazza era stato mantenuto fino all'ultimo, il sindaco Decaro ha deciso di spostarlo all'interno del Teatro Petruzzelli con ingressi contigentati. Non sarà inoltre possibile trascorrere la nottata nelle discoteche poiché, secondo quanto da deciso il governo, saranno chiuse dal 30 dicembre fino al 31 gennaio 2022.