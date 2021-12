Perché il numero dei decessi nel Regno Unito è “basso” rispetto a quello dei contagi

A Londra in questi giorni si sono registrati dati record di nuovi casi, ma in proporzione i morti sono di meno che in Italia. Vaccini, metodi e tempistiche differenti nei conteggi fanno la differenza. Qualche numero

Nel Regno Unito, in questi giorni, si sono registrati dati record di contagi da Covid-19. Ma se mettiamo questi numeri in relazione ai decessi, appaiono delle incongruenze apparenti. Prendiamo a esempio i dati di giovedì 16 dicembre, quando i contagi sono arrivati a quota 88.376 in appena 24 ore. E’ cresciuto anche il numero dei contagi dovuti alla variante Omicron: sono stati 1.691, per un totale di 11.708 casi accertati. Quanto ai decessi, sono arrivati a quota 146 in 24 ore. Un numero che, per quanto tragico, potremmo definire quasi “contenuto” rispetto a quello registrato dall’Italia con 123 decessi e 26.109 contagi in 24 ore.