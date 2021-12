9 dicembre 1979: quando l'Oms annunciò che il vaiolo era stato sconfitto

Il 9 dicembre 1979 l’Organizzazione Mondiale della Sanità annunciò all’umanità che il vaiolo aveva cessato di essere una minaccia: “Il mondo e i suoi popoli hanno ottenuto la libertà dal vaiolo, una delle malattie più devastanti a manifestarsi con epidemie in molti paesi sin dai tempi più remoti, lasciando morte, cecità e deturpazione nella sua scia e che solo un decennio fa era dilagante in Africa, Asia e Sud America”. È stata la prima volta che una malattia è stata estirpata, anche se il virus esiste ancora. Di fronte al problema etico se fosse giusto far estinguere deliberatamente una cosa che per quanto micidiale comunque esiste in natura e al problema pratico di non restare sprovvisti in caso di improvvisa ricomparsa, 600 campioni sono stati conservati nei due centri di ricerca di Atlanta e di Mosca. Tuttora, solo un’altra malattia è stata debellata allo stesso modo: la peste bovina, nel 2011.

