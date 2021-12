Il sottosegretario Costa ci spiega perché incontrerà i no vax. "Il governo deve convincere i dubbiosi"

L'esponente dell'esecutivo vedrà a La Spezia il leader dei No green pass locali. "E' dovere della politica provare ad ascoltare e instaurare un dialogo. La gran parte di chi non si è vaccinato è spaventata. Dobbiamo farcene carico"

Convincere e rassicurare i tanti italiani ancora impauriti e vittime delle fake news sui vaccini contro il Covid. Ma anche imparare dagli errori del passato provando a rafforzare una comunicazione efficace sull’importanza della campagna vaccinale. Questi gli obiettivi del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, esponente di Noi con l’Italia. E proprio in questo contesto va inquadrato un incontro che si terrà a La Spezia il prossimo 18 dicembre che verrà per protagonisti il sottosegretario Costa e il coordinatore locale dei “No green Pass”, Luca Locci. Incontro annunciato oggi, primo giorno dell’entrate in vigore del “super” Green Pass.