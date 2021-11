Basta un grafico a spiegare perché il vaccino è l'unica via d'uscita dalla pandemia

Le persone completamente vaccinate hanno meno probabilità di morire di Covid-19 rispetto a quelle che non sono vaccinate. I dati dell'agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie

"La conclusione è chiara", scrive sui suoi profili social la Commissione europea, condividendo questo grafico basato su dati Ecdc, l'agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie. E basta davvero una semplice occhiata a questa mappa per rendersi conto che il vaccino è l'unica via d'uscita dalla pandemia.

"Le persone completamente vaccinate hanno meno probabilità di morire di Covid-19 rispetto a quelle che non sono vaccinate e hanno anche meno probabilità di essere ricoverate in ospedale. La vaccinazione ci aiuta contro i sintomi gravi del Covid-19", aggiunge la Commissione. Ma davvero: le parole sono superflue.