Basta tamponi, ragioniamo su chi si vaccina

L’Italia è il paese in cui ogni famiglia ha una piccola farmacia di scorta in casa nella quale si trova di tutto: non sia mai che arrivino il mal di testa, la bronchite, il raffreddore e chi più ne ha più ne metta. Buttiamo ogni anno quintali di farmaci non appena ci accorgiamo di aver superato la data di scadenza, e subito si ricomprano perché, appunto, non si sa mai. Io non ricordo di aver avuto conversazioni, dal lattaio al vicino di casa, nelle quali le persone chiedessero parerei sulle terapie che il dottore aveva loro prescritto, mi ricordo però le lamentele di chi usciva dallo studio medico senza nessuna prescrizione: “Non mi ha dato niente, non è mica bravo quello là”, ho spesso sentito dire.

