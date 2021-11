In Slovenia la pandemia si riaccende. E al confine con l'Italia si teme per i contagi

A chi avesse ancora dubbi sull'importanza di quel 90 per cento tanto agognato dal generale Figliuolo: nella vicina Slovenia, dove i completamente vaccinati sono meno del 54 per cento, oggi c'è più di un nuovo positivo ogni 100 persone. Due volte nell'ultima settimana si è superata la soglia dei 4.000 contagi al giorno. Calibrati sulla popolazione totale (2,1 milioni), è come se noi ne dovessimo contare 120.000. Effetto variante Delta, numeri che Lubiana non aveva mai visto. E che rischiano di diventare un problema anche oltre la dogana, dove già da qualche settimana Gorizia e Trieste sono le province italiane più colpite dalla nuova ondata (rispettivamente, 0,48 e 0,37 nuovi casi ogni 100 abitanti). Non solo, dunque, i cortei no green pass, contro cui il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha già fatto un perentorio appello. L'altro problema potrebbe essere proprio il flusso di transfrontalieri e virus. Non a caso la terza provincia più colpita in Italia è Bolzano, che attraverso il Brennero comunica con l'Austria, a sua volta alle prese con una significativa impennata di contagi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE