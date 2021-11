Gerry Scotti: "Un anno fa ero in terapia intensiva". Il suo racconto per "chi nega il virus"

"Un anno fa, l'8 novembre 2020, ero ricoverato in terapia intensiva", ha detto Gerry Scotti alla presentazione del premio Lombardia è Ricerca ieri al Teatro alla Scala di Milano. "E non è una cosa facile da raccontare. E vorrei raccontarla a tutti coloro che lo negano: bastava venirmi a trovare. Se dieci giorni dopo sono stato giudicato guarito e ancora 'utilizzabile' per i prossimi vent'anni, questo lo devo all'organizzazione della Lombardia, alla sua macchina sanitaria, agli uomini e alle donne che ci lavorano".