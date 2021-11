Ripensare la salute partendo dalle scuole

Riorganizzazione sembra la parola chiave di tutte le discussioni politiche degli ultimi mesi. Non stupisce, quindi, che durante la pandemia – puntando i riflettori sul territorio e sulla prossimità dei servizi ai cittadini – si sia tornati a discutere in termini più proattivi anche del legame tra sanità, enti locali e scuola. Oggi, gli istituti scolastici non solo sono stati messi a sistema nei piani di monitoraggio per la rilevazione del Covid come sentinelle, ma è stato chiesto loro di avere un ruolo di formatori in ambito di salute pubblica; tra le motivazioni più ovvie vi è sicuramente la loro capillarità e radicazione nella comunità, ma va inoltre considerata la loro esperienza nei programmi di prevenzione ed educazione sanitaria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE