La lattoferrina e il coronavirus. Dopo le fake news una buona notizia

I vaccini restano lo strumento principe per sconfiggere il Covid-19. A supporto di questa lotta al virus, a settembre è stato pubblicato su “Journal of Clinical Medicine” uno studio clinico italiano sulla somministrazione orale della lattoferrina in un centinaio di pazienti affetti da Covid. La ricerca condotta utilizzando capsule di lattoferrina ha dimostrato come la somministrazione della lattoferrina da sola in pazienti asintomatici o in associazione con altri farmaci (trattamento standard) in pazienti paucisintomatici o moderatamente sintomatici, può essere un efficace trattamento privo di effetti avversi nella gestione dell’infezione da Sars-CoV-2. Lo studio giunge dopo due importanti pubblicazioni internazionali apparse a Giugno 2021 su Frontiers in Pharmacology e ad agosto 2021 su Pnas riguardanti l’efficacia della lattoferrina in vitro nell’inibire l’infezione da Sars-CoV-2 in diversi modelli cellulari.

