L'errore di normare il fine vita con leggi regionali

Nel paese, nel nostro paese, la sentenza 242 della Corte costituzionale pone l’obbligo di regolamentare il suicidio assistito, e quella sentenza in chiusura coinvolge i comitati etici ai quali si chiede affrontare le richieste che perverranno da quei pazienti che in coscienza chiederanno di essere aiutati a mettere fine alle loro sofferenze. Sofferenze che dovrebbero essere misurate da chi? Con quali indicatori? Il punto è: possiamo ridurre la vita a degli indicatori che per forza di cose sono soggettivi? Come faranno i comitati etici, e i loro componenti, ad assumere tale decisione? Quello del fine vita è un tema che deve prevedere una legge nazionale che ne determini i confini, i limiti e le responsabilità. Non è accettabile che nelle segreterie del ministero della Salute siano pochi quelli che decidono quali saranno le responsabilità delle quali altri dovranno farsi carico. Penso che il ministro Speranza dovrebbe proporre un testo di legge in Parlamento e che lì si debbano decidere, con la legge di Stato, le regole per rendere operativa tale sentenza. E sempre in riferimento alla sentenza, per ottemperare alla 242 dovrebbe essere lo stesso ministero a costituire una commissione nazionale che in attesa della decisione parlamentare risponda alle richieste di chi vuole mettere fine alla propria vita.

