Il governo non tentenni sull'obbligo vaccinale

Il tema del green pass ha tenuto banco per tutta l’estate, e tra un aperitivo in spiaggia e una passeggiata in montagna le chiacchiere riguardavano spesso l’utilizzo di questo lasciapassare che è diventato il simbolo della libertà per chi si è regolarmente vaccinato, e quello della costrizione per chi di sottoporsi all’inoculazione – No vax o meno – non ha proprio alcuna intenzione. E’ cosa nota che da un paio di giorni il green pass sia obbligatorio non solo per accedere a eventi pubblici o per cenare al ristorante al chiuso, ma anche per viaggiare su treni ad alta velocità e a lunga percorrenza, in aereo o in nave (tranne per quanto riguarda gli spostamenti lungo lo stretto di Messina), nonché per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e per seguire le lezioni universitarie. E’ cosa altrettanto nota, e da tempo, che chi è contrario al vaccino si appelli al concetto di libertà per contrastare le norme che secondo quel punto di vista favorirebbero i vaccinati limitando proprio la condizione di libertà che dovrebbe invece appartenere a tutti. Bauman, in tempi lontani dalla pandemia, scriveva che “in questo mondo nuovo si chiede agli uomini di cercare soluzioni private a problemi di origine sociale, anziché soluzioni di origine sociale a problemi privati”, e il punto è esattamente questo.

