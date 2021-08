Perché la pandemia ha reso evidente il guaio dell'intramoenia

La presenza del virus Sars-Cov-2 con il suo fardello di ospedalizzazioni e di morti ha messo a soqquadro il Servizio sanitario nazionale (Ssn) determinando altri notevoli danni alla salute personale e pubblica. Infatti molti degli ammalati di tante altre malattie non hanno potuto essere operati e curati in modo adeguato, aumentando, per questa ragione, le vittime non attribuibili al Covid-19. Ancora oggi, pur con una ridotta, ma in aumento a causa della variante Delta, pressione sulle strutture ospedaliere è relativamente complicato ottenere un esame o una visita specialistica. Le liste d’attesa sono molto lunghe e spesso vengono prolungate per molte ragioni. In particolare mancano medici e infermieri, anche a causa della continua fuga di cervelli verso lidi stranieri più ospitali e remunerativi. Tuttavia, c’è una parola magica che viene sovente pronunciata quando qualcuno si lamenta per la prospettiva di una troppo lunga lista d’attesa rispetto alle proprie necessita di salute: intramoenia.

