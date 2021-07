Il green pass spiegato filosoficamente a Cacciari e Agamben

I professori Cacciari e Agamben sono impegnati da diversi giorni in una piccola crociata contro il green pass che costituisce a loro avviso una grave limitazione di diritti e di libertà personali. L’ardente battaglia è animata dalla convinzione dei filosofi che questa intrusione nelle nostre vite non è altro che l’ennesima manifestazione di un continuo sgretolamento di diritti e di libertà personali in atto da un ventennio. Ammetto colpevolmente che questa erosione mi sia sfuggita, ma non è questo il luogo per parlarne. Qual è la base di questa contrarietà? L’incertezza, soprattutto sugli effetti di lungo termine dei vaccini.

