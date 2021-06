Produrre più vaccini è necessario e possibile. Ecco come

La disponibilità di vaccini sta accelerando il ritmo delle vaccinazioni in tutto il mondo industrializzato. In Italia, rispetto a quanto si sarebbe potuto fare, siamo in grande ritardo perché la cooperazione con l’Unione europea è stata un fallimento rispetto alla velocità con cui si sono mossi Israele, Regno Unito e Stati Uniti. Secondo gli ultimi dati abbiamo finora vaccinato con una sola dose 36 milioni di persone, mentre 12,4 milioni hanno ricevuto le due dosi. Quindi solo il 23 per cento della popolazione italiana è da considerarsi completamente immunizzata, salvo l’arrivo di nuove varianti insensibili ai vaccini. Va tenuto presente tuttavia che per vaccinare almeno 50 milioni di italiani mancano ancora molti milioni di dosi e molti mesi di vaccinazioni. Infatti molte delle fasce d’età al di sopra dei 60 anni sono ben lungi dall’essere complete. Per contro non possiamo essere tranquilli se consideriamo la situazione dei continenti a basso reddito, Africa e Sudamerica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni